“Perché non ho figli” Flavio Insinna | tutta la verità | il motivo che lo ha spinto a non diventare padre

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 luglio 2021)ha parlato della sua vita privata. E lo ha fatto in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Non capita spesso che il conduttore de L’Eredità si sbottoni sul suo privato. Una chiacchierata a cuore aperto in cui ha dapprima parlato della sua fidanzata, Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi e amante dello sport (pratica boxe e taekwondo). Ha inoltre anche creato una piattaforma online in cui impartisce lezioni e training a tema sport. I due si sono conosciuti nel 2018 e a tre anni di distanza, sono più uniti che mai. “Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord ...