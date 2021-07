Perché Lilibet Diana "esiste" solo ora anche per la famiglia reale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lilibet

La figlia di Harry e Meghan ,Diana, è stata aggiunta alla linea di successione al trono inglese con circa sette settimane di ritardo e i tabloid si chiedono se questo non nasconda una precisa volontà della regina ...... che non è ancora chiaro se verrà celebrato a Windsor come vorrebbero Meghan e Harry,Diana ... Eppurela Corona ha atteso 40 giorni dalla nascita della piccola, avvenuta il 6 giugno ...