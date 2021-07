Perché la Russia è senza bandiera e inno alle Olimpiadi di Tokyo (Di martedì 27 luglio 2021) AGI Niente bandiere, niente simboli, niente inno. Gli atleti russi a Tokyo 2020 continuano a pagare lo scandalo doping di Sochi 2014, nato due anni dopo la manifestazione quando il Wada, l'agenzia mondiale antidoping, accuso' Mosca di aver sistematicamente dopato gli atleti registrando almeno 312 casi da Vancuver 2010 in poi. L'effetto di quelle accuse è che la Russia non partecipa ufficialmente alle Olimpiadi in Giappone, non come Paese almeno. Lo fa come Roc, Russian Olympic Committee, ma con l'obbligo di non esporre vessilli nazionali. Come non ha potuto fare Vitalina Batsarashkina, la prima atleta ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI Niente bandiere, niente simboli, niente. Gli atleti russi a Tokyo 2020 continuano a pagare lo scandalo doping di Sochi 2014, nato due anni dopo la manifestazione quando il Wada, l'agenzia mondiale antidoping, accuso' Mosca di aver sistematicamente dopato gli atleti registrando almeno 312 casi da Vancuver 2010 in poi. L'effetto di quelle accuse è che lanon partecipa ufficialmentein Giappone, non come Paese almeno. Lo fa come Roc,n Olympic Committee, ma con l'obbligo di non esporre vessilli nazionali. Come non ha potuto fare Vitalina Batsarashkina, la prima atleta ...

