Pensioni | oggi l’incontro tra il Ministro del Lavoro e i Sindacati

Riforma delle Pensioni, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando incontra i Sindacati per definire lo scenario post Quota 100 Il Governo Draghi dice addio ufficialmente al progetto Quota 100, a decidere sul sistema delle Pensioni sarà dunque l'incontro tra il Ministro del Lavoro Andrea Orlando e i Sindacati, l'incontro con le parti sociali è previsto questo pomeriggio ed è considerato un evento decisivo in vista di una possibile riforma del sistema Pensionistico.

