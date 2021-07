Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 (Di martedì 27 luglio 2021) Il confronto tra governo e sindacati in vista della prossima manovra sulle Pensioni riparte dai lavori gravosi e usuranti. Tra le ipotesi sul tavolo una pensione di garanzia per i giovani e una nuova edizione della “pace contributiva”. I nodi dei tempi e dei costi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 luglio 2021) Il confronto tra governo e sindacati in vista della prossima manovra sulleriparte dai lavori gravosi e usuranti. Tra le ipotesi suluna pensione di garanzia per i giovani e una nuova edizione della “pace contributiva”. I nodi dei tempi e dei costi

Advertising

AMarco1987 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - Il Sole 24 ORE @sole24ore - morry74 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 @sole24ore - rosamara1604 : RT @sole24ore: #Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo #Quota100. Il confronto tra #governo e #sindacati r… - bizcommunityit : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - gioalbarosa : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 @sole24ore… -