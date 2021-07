Pensioni anticipate 2021, ultimissime: Landini sull’esito dell’incontro col Governo (Di martedì 27 luglio 2021) Non pare esserci propria piena soddisfazione dalle parole di Landini, leader della Cgil, in merito all’incontro terminato da poco con il Ministro del Lavoro Orlando. I primi comunicati Stampa che stanno circolando evidenziano chiari gli intenti delle parti sociali post apertura del cantiere previdenziale: ‘ Il Governo dia risposte o si apra vertenza’ titola l’AGI, anche da Adnkronos emergono posizioni forti: “Lavoro, Landini: ‘ Risposte su ammortizzatori, fisco e Pensioni o mobilitazioni’. Il Leader della Cgil Maurizio Landini é stato chiarissimo su cosa ci si aspetta dal Governo, tre ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 27 luglio 2021) Non pare esserci propria piena soddisfazione dalle parole di, leader della Cgil, in merito all’incontro terminato da poco con il Ministro del Lavoro Orlando. I primi comunicati Stampa che stanno circolando evidenziano chiari gli intenti delle parti sociali post apertura del cantiere previdenziale: ‘ Ildia risposte o si apra vertenza’ titola l’AGI, anche da Adnkronos emergono posizioni forti: “Lavoro,: ‘ Risposte su ammortizzatori, fisco eo mobilitazioni’. Il Leader della Cgil Maurizioé stato chiarissimo su cosa ci si aspetta dal, tre ...

