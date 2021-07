Pellegrini sei leggenda, quinta finale olimpica (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO - Cinque su cinque valgono lacrime di commozione. Federica Pellegrini si regala un altro giro di gloria olimpica centrando la quinta finale ai Giochi nei 200 stile libero e si scioglie. Argento ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO - Cinque su cinque valgono lacrime di commozione. Federicasi regala un altro giro di gloriacentrando laai Giochi nei 200 stile libero e si scioglie. Argento ...

Advertising

Eurosport_IT : COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA ?????? A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 20… - Gazzetta_it : FEDERICA, SEI DIVINA ?????? Federica Pellegrini scrive un’altra pagina di storia ed entra nella leggenda: si qualific… - Eurosport_IT : 200 METRI CHE VALGONO LA STORIA, FEDERICA SEI FANTASTICA! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - bivebs : RT @Eurosport_IT: COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA ?????? A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 200 stil… - slovesxx : RT @tpwkinlannister: Federica Pellegrini, sei immensa. L’ho sempre presa come punto di riferimento, l’ho sempre ammirata e l’ho sempre stim… -