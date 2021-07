PAX West sarà aperto solo a chi è vaccinato contro il COVID-19 o esibirà un tampone negativo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 luglio 2021) Il team PAXha modificato di nuovo le sue politiche-19, rivedendole in modo che i partecipanti dovranno ora mostrare la prova della vaccinazione o un testprima di entrare alla convention.inoltre richiesta la mascherina, con tutti i partecipanti tenuti a indossarla in ogni momento. Si tratta di un grande capovolgimento ed è il risultato di coordinatori di eventi che lavorano con le autorità statali e locali per aiutare a mantenere tutti al sicuro. In precedenza mancavano i mandati vaccinali per l'evento, ma sembra che il PAXabbia finalmente preso una posizione ferma: i ...