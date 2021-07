Paris Hilton, incinta del primo figlio (Di martedì 27 luglio 2021) Un figlio prima del matrimonio. Paris Hilton, che nel febbraio scorso ha annunciato il fidanzamento con Carter Reum, al suo fianco da diciotto mesi circa, sarebbe incinta del suo primo bambino. A rivelarlo, con un’esclusiva che ha fatto presto il giro del mondo, è stato Page Six. Secondo il magazine, la Hilton sarebbe rimasta incinta poco dopo aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita. «Stiamo provando la fecondazione in vitro, così che io possa scegliere di avere dei gemelli, se voglio», aveva dichiarato a gennaio la showgirl, spiegando come fosse stata la sua amica di sempre, Kim Kardashian, ad aprirle gli occhi sulla pratica. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Un figlio prima del matrimonio. Paris Hilton, che nel febbraio scorso ha annunciato il fidanzamento con Carter Reum, al suo fianco da diciotto mesi circa, sarebbe incinta del suo primo bambino. A rivelarlo, con un’esclusiva che ha fatto presto il giro del mondo, è stato Page Six. Secondo il magazine, la Hilton sarebbe rimasta incinta poco dopo aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita. «Stiamo provando la fecondazione in vitro, così che io possa scegliere di avere dei gemelli, se voglio», aveva dichiarato a gennaio la showgirl, spiegando come fosse stata la sua amica di sempre, Kim Kardashian, ad aprirle gli occhi sulla pratica.

