Paris Hilton è incinta | l’ereditiera aspetta il primo figlio

(Di martedì 27 luglio 2021)diventerà mamma., imprenditrice e cantante statunitense èdel proprio fidanzato Carter Reum. Si tratta delper la coppia, composta dall’imprenditore e dalla star statunitensi. I due avevano annunciato lo scorso 17 febbraio 2021 il loro fidanzamento, in occasione del 40° compleanno della. In tale occasione, Reum aveva condiviso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

incinta: la star americana aspetterebbe il suo primo figlio insieme al fidanzato Carter Reum. A dare la notizia è Page Six, giornale di gossip americano, che lo ha scoperto in esclusiva . ...Da mesiripete di voler diventare madre e finalmente il suo sogno si realizzerà. PageSix ha rivelato in esclusiva che la regina delle ereditiere aspetta un figlio dal fidanzato Carter Reum . Per ...La ricca ereditiera, da pochi mesi fidanzata con Carter Reum che dovrebbe presto sposare, sarebbe incinta dopo aver iniziato le procedure per la ...Paris Hilton diventerà mamma. L'ereditierà statunitense, che lo scorso 17 febbraio ha compiuto 40 anni, è in attesa del primo figlio.