Panchina Cosenza: la sorpresa Zaffaroni ora è quasi realtà (Di martedì 27 luglio 2021) Il destino certe volte si diverte. Diversi giorni fa avevamo datoavevamo dato a sorpresa il nome di Marco Zaffaroni per la Panchina del Cosenza, un nome assolutamente inedito visto che in pole per molte fonti c’era Davide Dionigi. Sì, proprio Zaffaroni per il Cosenza, l’ex tecnico dell’Albinoleffe che era stato ufficializzato dal Chievo prima della decisione di escluderlo dal campionato di Serie B. E ora la famosa sorpresa Zaffaroni-Cosenza può materializzarsi… L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Il destino certe volte si diverte. Diversi giorni fa avevamo datoavevamo dato ail nome di Marcoper ladel, un nome assolutamente inedito visto che in pole per molte fonti c’era Davide Dionigi. Sì, proprioper il, l’ex tecnico dell’Albinoleffe che era stato ufficializzato dal Chievo prima della decisione di escluderlo dal campionato di Serie B. E ora la famosapuò materializzarsi… L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Cosenza, Zaffaroni è il primo nome per la panchina. In arrivo il giovane Angileri dalla #Sampdoria - Calcio_Bros : RT @NicoSchira: Il Collegio di Garanzia del CONI ha ribadito l’esclusione del #Chievo dalla #SerieB. Finisce la favola clivense dopo oltre… - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Cosenza, Zaffaroni è il primo nome per la panchina. In arrivo il giovane Angileri dalla #Sampdoria - giorgiofurzani : #Cosenza, Zaffaroni è il primo nome per la panchina. In arrivo il giovane Angileri dalla #Sampdoria - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Cosenza, Zaffaroni è il primo nome per la panchina. In arrivo il giovane Angileri dalla #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Cosenza Roberta Lanzino, 33 anni dall'atroce delitto. A Celico una panchina rossa COSENZA - Il 26 luglio 1988 Roberta Lanzino, 19 anni, prese il suo scooter per recarsi al mare a San Lucido, sulla costa tirrenica cosentina, ma non arrivò mai. A una decina di chilometri da casa fu ...

Diretta/ Sorteggio calendario Serie B 2021 - 2022: il calendario completo ... da capire se l'ultima sarà il Chievo oppure il Cosenza, con i calabresi che dovrebbero giocare in ... che ha portato la squadra ai playoff e adesso si è seduto sulla panchina della Spal. Alfredo ...

Panchina Cosenza: la sorpresa Zaffaroni ora è quasi realtà alfredopedulla.com Cosenza, Zaffaroni in pole per la panchina. Per la difesa c'è Angileri Per la panchina del club rossoblù in pole c'è Zaffaroni, attualmente al Chievo e reduce dalla stagione all'Albinoleffe. Il 52enne gioca con la difesa a 3 e piace molto al neo ds Goretti. Tra i profili ...

Respinto il ricorso del Chievo: Cosenza ripescato in Serie B Il Collegio di Garanzia del CONI ha bocciato il ricorso presentato dal Chievo in merito all'iscrizione in Serie B: ripescato il Cosenza.

- Il 26 luglio 1988 Roberta Lanzino, 19 anni, prese il suo scooter per recarsi al mare a San Lucido, sulla costa tirrenica cosentina, ma non arrivò mai. A una decina di chilometri da casa fu ...... da capire se l'ultima sarà il Chievo oppure il, con i calabresi che dovrebbero giocare in ... che ha portato la squadra ai playoff e adesso si è seduto sulladella Spal. Alfredo ...Per la panchina del club rossoblù in pole c'è Zaffaroni, attualmente al Chievo e reduce dalla stagione all'Albinoleffe. Il 52enne gioca con la difesa a 3 e piace molto al neo ds Goretti. Tra i profili ...Il Collegio di Garanzia del CONI ha bocciato il ricorso presentato dal Chievo in merito all'iscrizione in Serie B: ripescato il Cosenza.