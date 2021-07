Pallavolo, Olimpiadi Tokyo: Ofelia Malinov esprime felicità: “Vittoria fondamentale” (Di martedì 27 luglio 2021) Prosegue la marcia della Nazionale di Pallavolo femminile, che ha sconfitto anche la Turchia per 3-1 nella seconda giornata del torneo olimpico di Tokyo, compiendo un deciso passo verso la fase ad eliminazione diretta. Una prestazione convincente, in cui oltre alla solita Paola Egonu hanno brillato Myriam Sylla, Anna Danesi ed Ofelia Malinov, per una squadra che punta alle medaglie. Al termine del match le azzurre si sono concesse ai microfoni della Federazione italiana, per alcune dichiarazioni, tutte evidenziando la caratura delle turche, argento agli ultimi Europei e ha strappato alla Selezione del Bel Paese il secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Prosegue la marcia della Nazionale difemminile, che ha sconfitto anche la Turchia per 3-1 nella seconda giornata del torneo olimpico di, compiendo un deciso passo verso la fase ad eliminazione diretta. Una prestazione convincente, in cui oltre alla solita Paola Egonu hanno brillato Myriam Sylla, Anna Danesi ed, per una squadra che punta alle medaglie. Al termine del match le azzurre si sono concesse ai microfoni della Federazione italiana, per alcune dichiarazioni, tutte evidenziando la caratura delle turche, argento agli ultimi Europei e ha strappato alla Selezione del Bel Paese il secondo ...

