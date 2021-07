Pallanuoto | Olimpiadi Tokyo | pagelle Italia-Grecia 6-6 Eccellenti Echenique ed Aicardi

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021)6-6 Marco Del Lungo, voto 5,5: non eccellente l’incontro da parte del portierone azzurro. Nel momento difficoltà, sbaglia alcuni interventi non impossibili. Francesco Di Fulvio, voto 5: non la giornata migliore per la stella tricolore. La pressione e i raddoppi greci lo mettono in crisi. Stefano Luongo, voto 6,5: una rete per l’attaccante tricolore, in difficoltà con il prosieguo dell’incontro con la difesa ellenica. Nicholas Presciutti, voto 6,5: buon lavoro soprattutto in fase difensiva. Pietro Figlioli, voto 7,5: il capitano debutta ai ...