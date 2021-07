Palermo | Policlinico sperimenta pillola anti-Covid | si cercano 10 volontari

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 27 luglio 2021) Si chiama Molnupiravir ed è unvirale che somministrato per via orale, sotto forma di, per due volte al giorno per 5 giorni potrebbe guarire dal Coronavirus. Il farmaco, che è stato definito come molto promettente in fase di test, saràto aldie in poche altre strutture sanitarie italiane: sotto osservazione la sua il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.