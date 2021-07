Palermo, morta la bimba di 11 anni che aveva contratto il Covid dalla sorella maggiore (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo 15 giorni di agonia ha smesso di battere il cuore della bimba di 11 anni di Palermo che, affetta da una grave forma di malattia metabolica, aveva contratto il Covid dopo che la sorella maggiore era rientrata da un viaggio in Spagna. La bambina era stata ricoverata due settimane fa all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dove è stato confermato che aveva contratto la variante Delta del virus. Appena ricoverata le sue condizioni sono sembrate subito gravi: “È stata subito intubata, purtroppo, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo 15 giorni di agonia ha smesso di battere il cuore delladi 11diche, affetta da una grave forma di malattia metabolica,ildopo che laera rientrata da un viaggio in Spagna. La bambina era stata ricoverata due settimane fa all’ospedale pediatrico Di Cristina didove è stato confermato chela variante Delta del virus. Appena ricoverata le sue condizioni sono sembrate subito gravi: “È stata subito intubata, purtroppo, le ...

