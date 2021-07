Palazzo Chigi: infondati articoli su Green Pass per votare (Di martedì 27 luglio 2021) "Sono prive di fondamento le ricostruzioni relative all'intenzione del governo di rendere obbligatoria la certificazione Green Pass per accedere ai seggi elettorali". Così fonti di Palazzo Chigi, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) "Sono prive di fondamento le ricostruzioni relative all'intenzione del governo di rendere obbligatoria la certificazioneper accedere ai seggi elettorali". Così fonti di, dopo ...

