"Vaccinare, vaccinare, vaccinare". Il governatore toscano Eugenio Giani ormai ripete la frase come un mantra. Grazie alle forniture aggiuntive, nei prossimi giorni la Regione metterà a disposizione

Ultime Notizie dalla rete : Over giovedì Over 60, da giovedì in Toscana vaccino libero. Negli hub non servirà la prenotazione A tal fine la giunta regionale ieri ha dato indicazioni di garantire libero accesso agli hub alla popolazione over 60, quindi senza prenotazione . A partire da giovedì dunque gli hub dovranno ...

L'obbligo del vaccino per i prof potrebbe scattare dal 12 settembre Esistono ovviamente dubbi e resistenze che rischiano di far slittare la decisione al giovedì ... Poi servirà anche un'adesione alta degli studenti over 12. Che, per adesso, stanno rispondendo con ...

