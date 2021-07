Otto metri giù dalla finestra, Roberto muore a 46 anni. Un terribile incidente, lascia moglie e figlio (Di martedì 27 luglio 2021) Una terribile fatalità ha portato via Stefano Fioretti, 46 anni, padre di un bimbo di quattro. L’incidente è accaduto ieri mattina, lunedì 26 luglio, a pochi minuti dalle 13 quando l’uomo, un disegnatore tecnico in una ditta della zona, stava aggiustando una delle finestre della casa della mamma che si trovava fuori città. L’appartamento si trova al secondo piano in via Pio La Torre, a pochi metri dal parco del Cannocchiale, a Jesi, nelle Marche. Stefano Fioretti, 46 anni, stava sistemando la finestra quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per due piani. L’impatto è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Unafatalità ha portato via Stefano Fioretti, 46, padre di un bimbo di quattro. L’è accaduto ieri mattina, lunedì 26 luglio, a pochi minuti dalle 13 quando l’uomo, un disegnatore tecnico in una ditta della zona, stava aggiustando una delle finestre della casa della mamma che si trovava fuori città. L’appartamento si trova al secondo piano in via Pio La Torre, a pochidal parco del Cannocchiale, a Jesi, nelle Marche. Stefano Fioretti, 46, stava sistemando laquando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per due piani. L’impatto è stato ...

Stefano Fioretti precipita per otto metri: morto il giovane papà

