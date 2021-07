“Ossido di etilene oltre i limiti” Il famoso prodotto è stato ritirato dai supermercati

(Di martedì 27 luglio 2021) A volte capita che le aziende dopo segnalazioni o controlli siano costrette a richiamare unimmesso sul mercato perché non rispondente a determinati requisiti di sicurezza, ed è quello che sta facendo la Coop con le sue fette biscottate senza glutine. L’ingrediente tossico Il lotto richiamato dalla nota azienda a proprio marchio, il BeneSì, “contienedisuperiore al limite di legge in un ingrediente”. Ilè venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 1082 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/11/2021 (codice EAN 8001120937308). Il Fatto alimentare ...

L'elenco dei prodotti distribuiti nel nostro Paese e oggetto di allerta comprende due casi: corpi estranei in salmone affumicato norvegese dalla Polonia; sostanza non autorizzata (di) ...All'interno del prodotto, infatti, sarebbe presente 'disuperiore al limite di legge in un ingrediente". Un motivo sufficiente per ritirare dagli scaffali il lotto 1082, in confezioni ...Con il calore estivo cresce la necessità di incamerare vitamine. Ecco perché questo dolce fresco può essere indicato per combattere l'arsura e per nutrirsi in maniera più salutare e naturale ...Un’emergenza senza fine, quella dell’ossido di etilene, il fumigante cancerogeno e genotossico al centro di ritiri dal mercato in tutto il mondo da ...