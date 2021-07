Oppo A93s 5G, ufficiale il nuovo smartphone di fascia media (Di martedì 27 luglio 2021) L’Oppo A93s 5G, variante con rete 5G dello smartphone di fascia media A93, è stato da poco annunciato. La differenza principale è rappresentata dal processore, poiché il nuovo modello è equipaggiato con un processore mediaTek Dimensity 700, mentre tutto il resto è rimasto praticamente invariato. L’A93s 5G ha un display LCD da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e risoluzione Full HD+. La fotocamera anteriore, da 8 Mpixel, è integrata in un foro posizionato nell’angolo sinistro. Sul retro è invece presente una fotocamera principale da 48 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) L’5G, variante con rete 5G dellodiA93, è stato da poco annunciato. La differenza principale è rappresentata dal processore, poiché ilmodello è equipaggiato con un processoreTek Dimensity 700, mentre tutto il resto è rimasto praticamente invariato. L’5G ha un display LCD da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e risoluzione Full HD+. La fotocamera anteriore, da 8 Mpixel, è integrata in un foro posizionato nell’angolo sinistro. Sul retro è invece presente una fotocamera principale da 48 ...

