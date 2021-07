Operazione “A SOLIS ORTU” | 29 arresti e sequestrati 40 milioni di euro

(Di martedì 27 luglio 2021)“a” della Guardia di Finanza per associazione a delinquere e frode al fisco, 29 misure cautelari e sequestri per oltre 40diDa questa mattina, scatta l’“A” il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze sta procedendo, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo, nelle province di

Advertising

GDF : #GDF #Firenze #Operazione “A Solis Ortu” Associazione a delinquere e #frode al fisco. Innumerevoli ditte intestate… - FalcionelliFede : RT @GDF: #GDF #Firenze #Operazione “A Solis Ortu” Associazione a delinquere e #frode al fisco. Innumerevoli ditte intestate a prestanome. A… - AristarcoScann1 : RT @GDF: #GDF #Firenze #Operazione “A Solis Ortu” Associazione a delinquere e #frode al fisco. Innumerevoli ditte intestate a prestanome. A… - CN24_tv : Operazione “A solis ortu”, 29 arresti e sequestro da 40mln di euro - aprnews : RT @GDF: #GDF #Firenze #Operazione “A Solis Ortu” Associazione a delinquere e #frode al fisco. Innumerevoli ditte intestate a prestanome. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione SOLIS

ortu firenze frode associazione a delinquere bancarotta fraudolenta Notizia correlata oggi, 08:40 Frode al fisco in Toscana, 29 arresti e sequestri per 40milioni: il blitz arriva ...A scoperchiare una rete di imprese così create e poi dismesse è stata l'indagine condotta dal comando provinciale della guardia di finanza di Firenze nell'ambito dell'Ortu che ...Operazione “a solis ortu” della GdF per frode al fisco, 29 misure cautelari e sequestri per oltre 40 milioni di euro ...Cinque custodie cautelari in carcere, 24 persone ai domiciliari, e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma anche il sequestro di beni per oltre 40 milioni di euro, considerati provent ...