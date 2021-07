OPA Retelit, adesioni al 27/07/2021 (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Marbles sulle azioni Retelit, risulta che oggi, 27 luglio 2021, sono state presentate 570.664 richieste di adesioni. Complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 570.750, pari allo 0,488% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 26 luglio 2021, terminerà il prossimo 10 settembre 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Retelit acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 settembre 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Marbles sulle azioni, risulta che oggi, 27 luglio, sono state presentate 570.664 richieste di. Complessivamente le richieste disono a quota 570.750, pari allo 0,488% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 26 luglio, terminerà il prossimo 10 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 settembrenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

