Omicidio di Voghera: la procura incarica i periti di ricostruire la dinamica dell'assassinio (Di martedì 27 luglio 2021) Sono stati conferiti questa mattina, nell'ufficio di Roberto Valli, sostituto procuratore di Pavia, gli incarichi per le perizie chimiche e balistiche per far luce sulla morte di Youns El Boussetaoui, ... Leggi su globalist (Di martedì 27 luglio 2021) Sono stati conferiti questa mattina, nell'ufficio di Roberto Valli, sostitutotore di Pavia, gli incarichi per le perizie chimiche e balistiche per far luce sulla morte di Youns El Boussetaoui, ...

Advertising

fanpage : #Voghera, “In quel momento #Adriatici era indagato per tentato omicidio perché il mio assistito emetteva ancora ran… - repubblica : Omicidio di Voghera, armarsi non è un diritto - itinagli : Sulle dinamiche dell'omicidio di #Voghera faranno luce le indagini. Sul fatto che un assessore, un rappresentante… - LuciaLaVita1 : RT @NFratoianni: La giustizia privata non esiste: si chiama vendetta, si chiama omicidio. Chi, più o meno velatamente, sostiene che meritas… - ex59754699 : RT @NFratoianni: La giustizia privata non esiste: si chiama vendetta, si chiama omicidio. Chi, più o meno velatamente, sostiene che meritas… -