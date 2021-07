Olimpiadi: Villa (ct ciclismo), 'Ganna è convinto, si è preparato nel migliore dei modi' (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - “Alberto Bettiol e Filippo Ganna hanno effettuato la ricognizione del percorso. È stato il primo giorno in cui era chiuso al traffico ed era possibile sviluppare alte velocità. Siamo riusciti a studiare meglio le traiettorie, specialmente nelle curve e nelle discese per capirne i tagli. Purtroppo c'era un po' di acqua e non è stato possibile vedere bene tutto come se la strada fosse asciutta. Abbiamo memorizzato qualcosa e questo lavoro ci tornerà utile anche se dovesse piovere". Così il ct azzurro Marco Villa alla vigilia della cronometro individuale delle Olimpiadi di Tokyo dove Filippo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - “Alberto Bettiol e Filippohanno effettuato la ricognizione del percorso. È stato il primo giorno in cui era chiuso al traffico ed era possibile sviluppare alte velocità. Siamo riusciti a studiare meglio le traiettorie, specialmente nelle curve e nelle discese per capirne i tagli. Purtroppo c'era un po' di acqua e non è stato possibile vedere bene tutto come se la strada fosse asciutta. Abbiamo memorizzato qualcosa e questo lavoro ci tornerà utile anche se dovesse piovere". Così il ct azzurro Marcoalla vigilia della cronometro individuale delledi Tokyo dove Filippo ...

