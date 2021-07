Olimpiadi | Vezzali incontra ministra Giappone per i Giochi | rafforzata collaborazione sport

(Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – “Prima di ripartire verso Roma, stamattina hoto lase per iolimpici e paralimpici, Tamayo Marukawa. Ho portato il “Grazie” del Governo italiano nei confronti delper aver garantito lo svolgimento dei@tokyo2020 permettendo ad ogni atleta proveniente da ogni parte del Mondo di avere la possibilità di coronare il proprio sogno. È stata poi l’occasione per consolidare i rapporti tra Italia ee per parlare del ruolo delle donne nello”. Così la sottosegretaria allo ...

Sono le parole della sottosegretaria allo sport Valentinada Casa Italia a Tokyo. 'Sono ... Sono certa che il prosieguo dellecontinuerà a riservarci grandissime sorprese e che possano ...Lo ha detto la sottosegretaria allo sport ed ex campionessa di fioretto Valentinada Casa Italia a Tokyo commentando le prestazioni degli azzurri della scherma.Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) - "Prima di ripartire verso Roma, stamattina ho incontrato la ministra giapponese per i Giochi olimpici e paralimpici, Tamayo Marukawa. Ho portato il “Grazie” del Governo it ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “La medaglia che mi ha emozionato di più? Sono tutte fantastiche, dalla prima di Dell’Aquila all’ultima d’argento conquistata da Garozzo. Ho visto un pò di rammarico in ...