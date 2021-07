Olimpiadi Tokyo, Simone Biles sostituita in finale. "Ho il peso del mondo sulle spalle" (Di martedì 27 luglio 2021) Simone Biles si è ritirata dalla finale del concorso generale di ginnastica artistica a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La superstar americana, protagonista alle Olimpiadi Rio de Janeiro con ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021)si è ritirata dalladel concorso generale di ginnastica artistica a squadre delledi2020. La superstar americana, protagonista alleRio de Janeiro con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Corriere : Olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina (domani ore 3.30 italian… - SkySport : Prime medaglie d'oro nel surf. La tempesta non ferma #Ferreira #SkySport #Tokyo2020 #Surfing - apicella57 : RT @Eurosport_IT: GIGANTESCA! ?? Il primo podio italiano femminile olimpico nel sollevamento pesi ce lo regala Giorgia Bordignon: fantastic… -