Olimpiadi Tokyo, Simone Biles infortunata. "Ho il peso del mondo sulle spalle" (Di martedì 27 luglio 2021) Simone Biles si è ritirata dalla finale del concorso generale di ginnastica artistica a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La superstar americana, protagonista alle Olimpiadi Rio de Janeiro con ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021)si è ritirata dalla finale del concorso generale di ginnastica artistica a squadre delledi2020. La superstar americana, protagonista alleRio de Janeiro con ...

