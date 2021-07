Olimpiadi Tokyo, Larissa Iapichino: “Vanessa Ferrari, il tuo esercizio è stato emozionante. Ti seguirò tifando per te” (Di martedì 27 luglio 2021) Larissa Iapichino sta guardando con attenzione le Olimpiadi di Tokyo, alle quali non ha potuto partecipare per un problema fisico accusato nel corso dei Campionati Italiani. La giovane azzurra, però, sta facendo il tifo per i connazionali. Tra gli altri la saltatrice in lungo è rimasta colpita dalla prestazione super nel corpo libero di Vanessa Ferrari. La figlia di Fiona May ha scritto una lettera, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, dedicata proprio alla ginnasta che nei prossimi giorni andrà a giocarsi le sue chance di medaglia nella prova individuale. “Ti ho sempre seguita anche se ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)sta guardando con attenzione ledi, alle quali non ha potuto partecipare per un problema fisico accusato nel corso dei Campionati Italiani. La giovane azzurra, però, sta facendo il tifo per i connazionali. Tra gli altri la saltatrice in lungo è rimasta colpita dalla prestazione super nel corpo libero di. La figlia di Fiona May ha scritto una lettera, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, dedicata proprio alla ginnasta che nei prossimi giorni andrà a giocarsi le sue chance di medaglia nella prova individuale. “Ti ho sempre seguita anche se ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - FINOfficial_ : Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un ?????????????? misto di storia e leggenda!… - BortoneMauro : RT @Agenzia_Ansa: Tokyo: pioggia e tifone in arrivo,Bermuda storico oro - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Agenzia_Ansa : Tokyo: pioggia e tifone in arrivo,Bermuda storico oro - Olimpiadi Tokyo 2020 - -