Olimpiadi Tokyo Italia: risultati live. Storica Pellegrini, è in finale (Di martedì 27 luglio 2021) Subito emozioni nella quarta giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Federica Pellegrini centra una Storica finale dopo aver faticato nelle batterie ieri e si giocherà una medaglia nei 200 stile ...

