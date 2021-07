Olimpiadi Tokyo Italia: risultati live. Altri due bronzi, Pellegrini in finale (Di martedì 27 luglio 2021) Ancora emozioni per l' Italia nella quarta giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Già due medaglie oggi : la prima con Maria Centracchio che vince il bronzo nel judo femminile , la seconda - dello ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Ancora emozioni per l'nella quarta giornata delledi2020 . Già due medaglie oggi : la prima con Maria Centracchio che vince il bronzo nel judo femminile , la seconda - dello ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - suffragettecine : RT @repubblica: La rivoluzione delle ginnaste tedesche, ai Giochi con la tuta: 'No alla sessualizzazione delle atlete' - andreabeltrama : RT @HCAP1937: ????Spettacolare tripletta svizzera delle ragazze del Cross-County! ????Complimenti all’urana Linda Indergand, grande tifosa bia… -