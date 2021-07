Olimpiadi Tokyo, come cambiano gli orari delle gare con la tempesta tropicale (Di martedì 27 luglio 2021) Ci mancava anche questa. Non bastava la criticità della pandemia a rendere le cose complicate nel corso delle Olimpiadi di Tokyo. Gli organizzatori, infatti, hanno dovuto escogitare alcune modifiche al programma di gara per l’arrivo del tifone Nepartak sul Giappone. L’arrivo di forti piogge, venti di burrasca compresi tra 72 e 108 chilometri orari e onde alte hanno riguardato la regione di Kanto (Giappone centro-orientale) già dalla giornata di ieri. Secondo gli esperti il tifone dovrebbe però far sentire meno i suoi effetti con il suo arrivo nella capitale giapponese. L’unica preoccupazione riguarda il possibile ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Ci mancava anche questa. Non bastava la criticità della pandemia a rendere le cose complicate nel corsodi. Gli organizzatori, infatti, hanno dovuto escogitare alcune modifiche al programma di gara per l’arrivo del tifone Nepartak sul Giappone. L’arrivo di forti piogge, venti di burrasca compresi tra 72 e 108 chilometrie onde alte hanno riguardato la regione di Kanto (Giappone centro-orientale) già dalla giornata di ieri. Secondo gli esperti il tifone dovrebbe però far sentire meno i suoi effetti con il suo arrivo nella capitale giapponese. L’unica preoccupazione riguarda il possibile ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - FINOfficial_ : Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un ?????????????? misto di storia e leggenda!… - infoitsport : Com'è andata per l'Italia la terza giornata delle Olimpiadi di Tokyo - infoitsport : Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 27 luglio, tv, programma, streaming -