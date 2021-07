Olimpiadi Tokyo 2021, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali mercoledì 28 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Forse la giornata più importante in assoluto per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Tante carte da medaglia e, soprattutto, diversi tra i migliori assi da calare nell’arena a cinque cerchi. speranze DI medaglia ITALIA MERCOLEDI’ 28 luglio PREMESSA Oggi cominciamo con una curiosità. Giorgia Bordignon ha vinto uno splendido argento nel sollevamento pesi e, per la prima volta dal 2012, ovvero da quando esiste il Borsino olimpico di OA Sport, un’atleta riesce a conquistare un podio senza che fosse stata neppure menzionata nei nostri pronostici, neppure con un 1% di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Forse la giornata più importante in assoluto per l’Italia alledi. Tante carte dae, soprattutto, diversi tra i migliori assi da calare nell’arena a cinque cerchi.DIITALIA MERCOLEDI’ 28PREMESSA Oggi cominciamo con una curiosità. Giorgia Bordignon ha vinto uno splendido argento nel sollevamento pesi e, per la prima volta dal 2012, ovvero da quando esiste ilolimpico di OA Sport, un’atleta riesce a conquistare un podio senza che fosse stata neppure menzionata nei nostri pronostici, neppure con un 1% di ...

