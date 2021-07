Olimpiadi Tokyo 2020: PROGRAMMA italiani in gara oggi, martedì 27 luglio: Pellegrini nella storia. Bronzo Centracchio (Di martedì 27 luglio 2021) JUDO. Maria Centracchio è Bronzo nel judo 63 chili, dopo aver vinto l’incontro con l’olandese Juul Franssen al golden score. Bel modo di rialzare la testa dopo la sconfitta in semifinale contro la... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 luglio 2021) JUDO. Marianel judo 63 chili, dopo aver vinto l’incontro con l’olandese Juul Franssen al golden score. Bel modo di rialzare la testa dopo la sconfitta in semifinale contro la...

