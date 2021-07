Olimpiadi Tokyo 2020, chi è Tom Daley? Età, fidanzato, gay, carriera, Instagram (Di martedì 27 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno avuto inizio e l’atleta Tom Daley si è già portato a casa una medaglia d’oro nel tuffo sincronizzato in coppia con Matty Lee, battendo per un soffio il duo cinese in gara. Il nuotatore olimpico è da sempre sulla bocca di tutti oltre che per i suoi meriti sportivi,... Leggi su donnapop (Di martedì 27 luglio 2021) Ledihanno avuto inizio e l’atleta Tomsi è già portato a casa una medaglia d’oro nel tuffo sincronizzato in coppia con Matty Lee, battendo per un soffio il duo cinese in gara. Il nuotatore olimpico è da sempre sulla bocca di tutti oltre che per i suoi meriti sportivi,...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Horn 4a con beffa Centracchio a breve in semifinale - #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA:… - dariosci1 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana… -