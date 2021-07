Olimpiadi | tennis | Osaka eliminata a sorpresa dalla ceca Vondrousova

(Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – Esce di scena auna delle favorite del torneo difemminile ai Giochi di Tokyo 2020. Naomi, atleta giapponese che ha acceso il tripode olimpico, e testa di serie numero 2 del seeding di Tokyo, è stata battuta in due setMarketa6-1, 6-4 in poco più di un’ora al terzo turno del torneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Subito emozioni nella quarta giornata delledi Tokyo 2020 . Federica Pellegrini centra una storica finale dopo aver faticato nelle ... incognita meteo invece sul torneo di, dove è di ...RISULTATI2020 TOKYO: CAMILA GIORGI PER I QUARTI! I risultati dialle2020 Tokyo , per martedì 27 luglio, ci terranno compagnia dalle ore 4:00 della mattina italiana: ...Al termine della terza giornata di gare ai Giochi di Tokyo 2020 l’Italia ha conquistato altre quattro medaglie (tre d’argento e una di bronzo) portando a nove il momentaneo bottino. Uno ‘score’ che la ...Clamoroso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Naomi Osaka viene infatti eliminata dalla ceca Marketa Vondrousova agli ottavi di finale e deve dire così addio al torneo olimpico. Termina in due set (6-1 6-4) ...