Olimpiadi: softball, Usa ko 2-0 e Giappone vince medaglia d'oro (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - Il Giappone vince la medaglia d'oro nel softball alle Olimpiadi di Tokyo. Nella finalissima le padrone di casa hanno sconfitto gli Usa per 2-0. La medaglia di bronza è andata al Canada, che nella finalina ha battuto il Messico per 3-2. Al torneo di softball, tornato nel programma olimpico dopo Pechino 2008 e che vi uscirà a Parigi 2024, ha partecipato anche l'Italia campione d'Europa che con cinque sconfitte su cinque ha chiuso al sesto posto su sei squadre.

