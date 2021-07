**Olimpiadi: Pellegrini commossa, 'questo era il mio obbiettivo, centrare la quinta finale'** (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) - "questo era il mio obbiettivo centrare la mia quinta finale nei 2000 stile libero". Lo ha detto l'azzurra Federica Pellegrini visibilmente commossa ai microfoni della Rai dopo la semifinale dei 200 sl e la qualificazione in finale di Giochi di Tokyo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) - "era il miola mianei 2000 stile libero". Lo ha detto l'azzurra Federicavisibilmenteai microfoni della Rai dopo la semidei 200 sl e la qualificazione indi Giochi di Tokyo.

