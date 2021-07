**Olimpiadi: Pellegrini commossa, ‘questo era il mio obbiettivo, centrare la quinta finale’** (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – “Questo era il mio obbiettivo centrare la mia quinta finale nei 2000 stile libero”. Lo ha detto l’azzurra Federica Pellegrini visibilmente commossa ai microfoni della Rai dopo la semifinale dei 200 sl e la qualificazione in finale di Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – “Questo era il miola miafinale nei 2000 stile libero”. Lo ha detto l’azzurra Federicavisibilmenteai microfoni della Rai dopo la semifinale dei 200 sl e la qualificazione in finale di Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

