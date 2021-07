Olimpiadi | Maria Centracchio conquista il bronzo nel judo

Advertising

sportface2016 : +++MARIA CENTRACCHIO DI BRONZO NEL #JUDO -63KG: DECIMA MEDAGLIA ITALIANA ALLE #OLIMPIADI DI #TOKYO2020+++ #Olympics - Eurosport_IT : ECCO LA DECIMA MEDAGLIA PER L'ITALIA! ?? Maria Centracchio conquista il bronzo nel Judo 63kg ????????… - RaiNews : Decima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Maria Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo del tor… - danieledv79 : RT @repubblica: Judo, Maria Centracchio bronzo nei -63 kg - Sportflash24 : #Tokyo2020 la 10^ #medaglia per l’Italia arriva dal #judo, grazie al #bronzo conquistato dalla molisana Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Maria

Chi èCentracchio:Centracchio è una delle sorprese delledi Tokyo 2020 per l'Italia Team. L'azzurra partecipa nella disciplina del Judo, categoria - 63kg, in uno degli sport di ...TOKYO (GIAPPONE) - Altra medaglia per l'Italia a Tokyo 2020. Ad arricchire il medagliere azzurro èCentracchio, che conquista il bronzo nella categoria - 63 kg. La judoka di Isernia, dopo aver perso la semifinale contro la campionessa olimpica in carica Tina Trstenjak, ha superato nella ...Maria Centracchio fa saltare il banco e ... Si tratta della decima medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2021. OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi ...Dopo Odette Giuffrida arriva la seconda medaglia dal Judo per l'Italia. E' quella di Maria Centracchio, 63 kg, medaglia di bronzo, prima molisana nella storia delle Olimpiadi. Per la spedizione ...