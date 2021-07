Olimpiadi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati di oggi, 27 luglio a Tokyo 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) Da Federica Pellegrini al volley di Egonu: i risultati delle gare di oggi e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Leggi su corriere (Di martedì 27 luglio 2021) Da Federica Pellegrini al volley di Egonu: idelle gare die leatletiche gareggiano alledi

Advertising

Coninews : Dopo le emozioni del primo weekend di competizioni, inizia la settimana con tante gare in programma alle Olimpiadi… - Corriere : Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina - Eurosport_IT : 9? medaglie in 3? giorni! ???? Quinti per numero totale di medaglie, sempre in Top 10... e sempre davanti alla Franc… - albertofelice10 : @cheleofturkey Senti , te lo dico una volta per tutte: io non ho nulla contro Federica Pellegrini, io dico solament… - _ziayetta : Si drogano alla RAI? Gliel'hanno detto che ci sono le olimpiadi? Possiamo vedere le gare? Possiamo annunciare le medaglie giuste?? -