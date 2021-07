Olimpiadi, le ginnaste tedesche boicottano il body e si presentano in tuta: “Basta sessualizzarci” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le Olimpiadi continuano a regalare numerosi spunti di riflessione e dopo aver conosciuto i problemi di salute mentale di Simone Biles (che è stata costretta al ritiro della gara a squadre), sempre dal mondo della ginnastica artistica ecco una vera e propria rivoluzione. A scrivere una pagina della storia sono state le ginnaste tedesche che si sono presentate alle Olimpiadi con una tuta piuttosto che con i classici body sgambati. Il motivo? Basta alla sessualizzazione dei corpi. Il team composto da Sarah Voss, Elisabeth Seitz, Kim Bui e Pauline Schaefer ha detto addio ai ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lecontinuano a regalare numerosi spunti di riflessione e dopo aver conosciuto i problemi di salute mentale di Simone Biles (che è stata costretta al ritiro della gara a squadre), sempre dal mondo della ginnastica artistica ecco una vera e propria rivoluzione. A scrivere una pagina della storia sono state leche si sono presentate allecon unapiuttosto che con i classicisgambati. Il motivo?alla sessualizzazione dei corpi. Il team composto da Sarah Voss, Elisabeth Seitz, Kim Bui e Pauline Schaefer ha detto addio ai ...

