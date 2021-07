Olimpiadi, le gare degli italiani oggi 28 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) oggi, mercoledì 28 luglio, è il quinto giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A seguire tutte le gare degli italiani, con diretta TV su Rai 2. gare Italia oggi 28 luglio alle Olimpiadi di Tokyo: elenco completo 01:30 – Canottaggio, Quattro di coppia femminile, finale: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbia seguire – Canottaggio, Quattro di coppia maschile, finale: Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentilia seguire – Canottaggio, Quattro senza maschile, finale: Matteo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021), mercoledì 28, è il quinto giorno delledi Tokyo 2020. A seguire tutte le, con diretta TV su Rai 2.Italia28alledi Tokyo: elenco completo 01:30 – Canottaggio, Quattro di coppia femminile, finale: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbia seguire – Canottaggio, Quattro di coppia maschile, finale: Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentilia seguire – Canottaggio, Quattro senza maschile, finale: Matteo ...

