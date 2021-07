Olimpiadi, la lotta alla discriminazione passa anche per l’abbigliamento (Di martedì 27 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo saranno ricordate come le più inclusive di sempre, almeno finora. Da più parti è stato fatto notare come siano i Giochi che ospitano più atleti della comunità arcobaleno e anche in quest’ottica è stata vista la scelta del CONI e del CIO di scegliere una paladina della lotta alle discriminazioni come Paola Egonu per portare la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dello scorso 23 luglio. Eppure c’è ancora molto da fare, come si evince dalle tante rimostranze e dai gesti simbolici di diversi atleti. In queste ultime ore si parla tanto, per esempio, della scelta delle ginnaste della nazionale ... Leggi su dilei (Di martedì 27 luglio 2021) Ledi Tokyo saranno ricordate come le più inclusive di sempre, almeno finora. Da più parti è stato fatto notare come siano i Giochi che ospitano più atleti della comunità arcobaleno ein quest’ottica è stata vista la scelta del CONI e del CIO di scegliere una paladina dellaalle discriminazioni come Paola Egonu per portare la bandiera olimpicacerimonia di apertura dello scorso 23 luglio. Eppure c’è ancora molto da fare, come si evince dalle tante rimostranze e dai gesti simbolici di diversi atleti. In queste ultime ore si parla tanto, per esempio, della scelta delle ginnaste della nazionale ...

