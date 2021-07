Olimpiadi: la judoka Alice Bellandi fa coming out (Di mercoledì 28 luglio 2021) La squadra femminile italiana di judo ci ha regalato numerose soddisfazioni: Odette Giuffrida e Maria Centracchio hanno vinto la medaglia di bronzo rispettivamente nei 52 kg e nei 63 kg, mentre la loro collega Alice Bellandi ha appena fatto coming out. In attesa di vederla gareggiare nella categoria 70 kg, Alice Bellandi – intervistata da La Repubblica – ha fatto coming out confessando di amare una donna. “Chiara, la mia fidanzata, lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale di Ostia, dove mi alleno. Ci siamo viste, conosciute, piaciute. È stata la prima ragazza che ho ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 luglio 2021) La squadra femminile italiana di judo ci ha regalato numerose soddisfazioni: Odette Giuffrida e Maria Centracchio hanno vinto la medaglia di bronzo rispettivamente nei 52 kg e nei 63 kg, mentre la loro collegaha appena fattoout. In attesa di vederla gareggiare nella categoria 70 kg,– intervistata da La Repubblica – ha fattoout confessando di amare una donna. “Chiara, la mia fidanzata, lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale di Ostia, dove mi alleno. Ci siamo viste, conosciute, piaciute. È stata la prima ragazza che ho ...

Advertising

UffiziGalleries : Donne che lottano, soffrono e trionfano. Al coraggio delle ragazze della #spada e alla grinta della judoka Maria Ce… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - aini8riv : RT @ombrerosse_: Altro judoka si ritira per non affrontare un israeliano. Prima, Fethi Nourine, è stato sospeso dalla Fed. int. Judo dopo… - celestepedone : RT @ombrerosse_: Altro judoka si ritira per non affrontare un israeliano. Prima, Fethi Nourine, è stato sospeso dalla Fed. int. Judo dopo… - muumma : RT @ombrerosse_: Altro judoka si ritira per non affrontare un israeliano. Prima, Fethi Nourine, è stato sospeso dalla Fed. int. Judo dopo… -