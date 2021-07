Olimpiadi, il pugliese che nuota per il Kenya vince la batteria dei 100 stile libero anche se non centra la semifinale Tokyo 2020: tempo di 52"54 per Danilo Rosafio (Di martedì 27 luglio 2021) Non ce l’ha fatta ad entrare i primi sedici, on è neanche vicinissimo al tempo di qualificazione alla semifinale. Comunque ha vinto la sua batteria con il tempo di 52?54 alle Olimpiadi di Tokyo. Danilo Rosafio, padre salentino imprenditore con interessi in Africa, ha il doppio passaporto italiano e keniota. Si è presentato a Tokyo 2020 con la rappresentativa del Kenya ma anche il Salento oggi ha fatto il tifo per lui. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 luglio 2021) Non ce l’ha fatta ad entrare i primi sedici, on è nevicinissimo aldi qualificazione alla. Comunque ha vinto la suacon ildi 52?54 alledi, padre salentino imprenditore con interessi in Africa, ha il doppio passaporto italiano e keniota. Si è presentato acon la rappresentativa delmail Salento oggi ha fatto il tifo per lui. L'articolo ...

Advertising

zazoomblog : Olimpiadi il pugliese che nuota per il Kenya vince a batteria dei 100 stile libero anche se non centra la semifinal… - NoiNotizie : #Olimpiadi, il pugliese che nuota per il Kenya vince a batteria dei 100 stile libero anche se non centra la semifin… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #BenedettaPilato #NuotoTokyo2020 Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Benedetta Pilato non farà le staffette… - contrasti_sport : ?? Il primo oro italiano a #Tokyo2020 è quello di #Vitodellaquila pugliese di #Mesagne. Non un caso: il paese puglie… - dep_val : Al tg Puglia sono andati a capare tutti i parenti, anche quelli lontani e defunti, delle pugliese e dei pugliesi alle olimpiadi -