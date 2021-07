Olimpiadi: il medagliere dopo la quarta giornata (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo dopo la quarta giornata: 1) Giappone 10 ori, 3 argenti, 5 bronzi; 2) Stati Uniti 9, 8, 8; 3) Cina 9, 5, 7; 4) Russia (Roc) 7, 7, 4; 5) Gran Bretagna 4, 5, 4; 6) Corea del Sud 3, 2, 5; 7) Australia 3, 1, 5; 8) Canada 2, 3, 3; 9) Francia 2, 2, 3; 10) Germania 2, 0, 3; 11) Kosovo 2, 0, 0; 12) Italia 1, 5, 6. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - Ildelledi Tokyola: 1) Giappone 10 ori, 3 argenti, 5 bronzi; 2) Stati Uniti 9, 8, 8; 3) Cina 9, 5, 7; 4) Russia (Roc) 7, 7, 4; 5) Gran Bretagna 4, 5, 4; 6) Corea del Sud 3, 2, 5; 7) Australia 3, 1, 5; 8) Canada 2, 3, 3; 9) Francia 2, 2, 3; 10) Germania 2, 0, 3; 11) Kosovo 2, 0, 0; 12) Italia 1, 5, 6.

