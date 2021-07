Olimpiadi | Federica Pellegrini nella storia | in finale per la quinta vlta

(Di martedì 27 luglio 2021)non smette di stupire. La 32enne azzurra è riuscita in un’impresa storica, conquistando lanei 200 stile libero della sua carriera. La Divina ha dovuto faticare moltissimo per portarsi a casa il pass per la finalissima (in programmanotte di mercoledì). Si è qualificata con il tempo di 1’56?44, settimo tempo totale, dando un senso alla sua partecipazione a Tokyo 2020. Per, l’ennesimadella sua carriera è un record. Mai nessuna atleta donna era riuscita a conquistare cinque finali ...

Sport Fanpage

Alledi Tokyo 2020Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo . Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che ...Non c'è soloPellegrini nella mattinata giapponese (la notte in Italia) del nuoto: Thomas Ceccon sfiora l'impresa nella finale dei 100 dorso (è quarto), Martina Carraro chiude settima la finale dei 100 ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella ...Nuoto, Tokyo 2020: terza notte di finali e semifinali. Emozione Ceccon e Carraro, sfiorano il podio. Immensa Pellegrini, in finale per la 5° volta ...