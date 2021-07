Olimpiadi | Federica Pellegrini in finale nei 200 metri stile libero di nuoto Quando gareggia e dove vederla in tv

(Di martedì 27 luglio 2021) Sia chiaro, davanti a lei c'è un muro di cemento armato. La prima a non illudersi è proprio, che domani (nella notte italiana, a partire dalle 3,41: la gara sarà trasmessa in ...

Advertising

Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - Gazzetta_it : FEDERICA, SEI DIVINA ?????? Federica Pellegrini scrive un’altra pagina di storia ed entra nella leggenda: si qualific… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - FirenzePost : Olimpiadi di Tokio: medaglia di bronzo per la Centracchio nel judo. Federica Pellegrini in finale - WarmWindborn : RT @Coninews: SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquistato la fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Federica

E' la stessanel pieno dei festeggiamenti a rimettere tutti con i piedi per terra, troppo ... 'Sono veramente felice, non prendiamoci troppo in giro, questo era l'obiettivo con le...Alledi Tokyo 2020Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che ...Diretta Italia Cina spada donne finale bronzo streaming video tv: Olimpiadi Tokyo 2020, le azzurre eliminate dall'Estonia cercano comunque la medaglia.Federica è davvero infinita. La Pellegrini ha centrato l'obiettivo, conquistata la finale dei 200 stile libero a Tokyo 2020, un'impresa che vale quasi ...