Olimpiadi: Facebook, WhatsApp e Instagram introducono nuove funzioni per seguire l’evento (Di martedì 27 luglio 2021) In occasione delle Olimpiadi, Facebook e le due piattaforme social di sua proprietà, Instagram e WhatsApp, stanno implementando nuove funzionalità che includono un hub di giochi a tutti gli effetti, effetti di realtà aumentata per le Storie e video highlight per essere sempre aggiornati. L’hub olimpico di Facebook sarà infatti popolato costantemente dalle ultime notizie, inserite da aprte dei partner olimpici ufficiali, panoramiche di squadre e atleti, spiegazioni su nuovi tipi di competizioni, storie olimpiche, post di amici e altro ancora. I fan possono visitare l’hub direttamente o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) In occasione dellee le due piattaforme social di sua proprietà,, stanno implementandofunzionalità che includono un hub di giochi a tutti gli effetti, effetti di realtà aumentata per le Storie e video highlight per essere sempre aggiornati. L’hub olimpico disarà infatti popolato costantemente dalle ultime notizie, inserite da aprte dei partner olimpici ufficiali, panoramiche di squadre e atleti, spiegazioni su nuovi tipi di competizioni, storie olimpiche, post di amici e altro ancora. I fan possono visitare l’hub direttamente o ...

