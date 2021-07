Olimpiadi di Tokyo, tv greca silura giornalista per una battuta sugli occhi a mandorla: «È razzismo» (Di martedì 27 luglio 2021) Avanti così e le Olimpiadi di Tokyo non le racconterà più nessuno. Tutti stecchiti da overdose di politicamente corretto. L’ultimo, in Grecia, solo qualche ora fa. Si chiama Demosthenis Karmoiris, di professione giornalista. L’emittente pubblica ellenica Ert lo ha silurato per un commento ritenuto razzista sulla squadra sudcoreana di tennistavolo, durante un programma sportivo. Secondo l’edizione online del quotidiano Kathimerini, il presentatore si era chiesto come potessero i sudcoreani giocare quello sport con i loro occhi a mandorla. Una battuta infelice soprattutto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Avanti così e ledinon le racconterà più nessuno. Tutti stecchiti da overdose di politicamente corretto. L’ultimo, in Grecia, solo qualche ora fa. Si chiama Demosthenis Karmoiris, di professione. L’emittente pubblica ellenica Ert lo hato per un commento ritenuto razzista sulla squadra sudcoreana di tennistavolo, durante un programma sportivo. Secondo l’edizione online del quotidiano Kathimerini, il presentatore si era chiesto come potessero i sudcoreani giocare quello sport con i loro. Unainfelice soprattutto ...

